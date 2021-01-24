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رياضة

بكلمات مؤثرة.. سيد معوض ينعى الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي

الأحد 24/يناير/2021 - 10:54 م
الداعية الإسلامية
الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي
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محمد بدران
نعى سيد معوض مساعد مدرب منختب مصر، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والذى وافتها المنية مساء اليوم متأثره بإصابتها بفيروس كورونا.

ونشر سيد معوض صورة للداعية عبلة الكحلاوي وعلق قائلًا "البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمك يا دكتور عبلة ويتقبل كل أعمالك الصالحة وكلامك الطيب ويجعلك من أهل الجنة اللهم امين يارب العالمين"

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.


التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 

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