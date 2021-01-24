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وزيرة الصحة تعلن مصر أول دولة أفريقية تبدأ منح اللقاح لمواطنيها

الأحد 24/يناير/2021 - 10:52 م
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
قال هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا نأمل أن يكون اللقاح بداية لإنحصار الوباء في العالم ، وتابعت: نحن أول دول أفريقيا تبدء في منح اللقاح لمواطنيها، متابعة: نأمل أن يحدث تحورات تعمل على إضعاف الفيروس حتى لا يكون احتياجنا للقاح دائم.

وأكملت: هناك عداله مهنية وإخلاقية يجب أن يتبعوا في الحصول على اللقاح، وعليها ستحصل الاطقم الطبية في مستشفيات الرعايا والعزل على أولى الجرعات، وبعدها الأطقم الطبية المعاونة ومن ثم ككبار السن وأصحاب الأمراض المرمنة.

وتابعت "زايد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، على المواطنين البدء بالتسجيل للحصول على اللقاح ومن لا يستطيع التسجيل إلكترونيا عليه أن يتوجه إلى مستشفيات وزارة الصحة للتسجيل، معقبة: يمكن أن يكون هناك تقارير طبية مرفقه مع التسجيل من أجل أولوية الحصول على اللقاح.

وأضافت: تدريجيا سيحصل المواطنين على لقاح كورونا فورا دون أي تدخلات وبمنتهى الشفافية.
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