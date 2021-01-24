تجربة جديدة.. وزيرة الصحة تكشف سبب طلب أطباء تأجيل الحصول على لقاح كورونا

ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على سبب تخوف بعض الأطباء في مستشفى العزل الحصول على لقاح،

وقالت: «30% فقط من الأطقم الطبية هم الذين رفضوا، وهذا السبب لأنها تجربة جديدة على العالم و البعض متخوف من اللقاح لأنه شيء جديد وهذا ما شاهدناه في كل دول العالم خاصة ان معظمهم شباب»





وأكدت «زايد» خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» أن اتلقيح الأطباء اختياري ولا يوجد إجبار، او ضغوطات بالاقناع، وهذا يتم بالموافقة بعد الاطلاع على كافة الشروط، مضيفة أن البعض يرفض لقاح الانفلونزا الموسمية أيضا .





وأوضحت وزيرة الصحة، أن 46% فقط في الولايات المتحدة الأمريكية هم الذين قاموا بالتسجيل لأخذ اللقاح، مشيرة إلى أن كل الأطباء لم يتوفوا في مستشفيات العزل وهناك أطباء توفوا بسبب عدوى مجتمعية، والأطقم الطبية تقدم مجهودا كبيرا .



