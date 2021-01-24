خلال أسابيع.. توقيع اتفاقية مع شركة كبرى لتصنيع لقاح كورونا في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن مصر سوف توقع اتفاقية خلال أسابيع، مع إحدى الشركات الكبرى لتصنيع لقاح كورونا في مصر.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ليس لديها مشكلة في تمويل شراء لقاح كورونا، موضحا أن صندوق تحيا مصر الذراع الرئيسية لتمويل توفير اللقاح.







وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر سوف تسجل 3 شركات تنتج لقاحات كورونا، مشيرًا الى امتلاك مصر سلسلة تبريد لحفظ 140 مليون جرعة من لقاح كورونا.





ولفت إلى أن الأطقم الطبية والمواطنين غير القادرين سوف يحصلون على لقاح كورونا مجانا، على حساب صندوق تحيا مصر، بينما المواطنون القادرون سيدفعون مقابل رمزي من أجل الحصول على اللقاح.



