ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلال أسابيع.. توقيع اتفاقية مع شركة كبرى لتصنيع لقاح كورونا في مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 11:09 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر سوف توقع اتفاقية خلال أسابيع، مع إحدى الشركات الكبرى لتصنيع لقاح كورونا في مصر.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ليس لديها مشكلة في تمويل شراء لقاح كورونا، موضحا أن صندوق تحيا مصر الذراع الرئيسية لتمويل توفير اللقاح.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر سوف تسجل 3 شركات تنتج لقاحات كورونا، مشيرًا الى امتلاك مصر سلسلة تبريد لحفظ 140 مليون جرعة من لقاح كورونا.

ولفت إلى أن الأطقم الطبية والمواطنين غير القادرين سوف يحصلون على لقاح كورونا مجانا، على حساب صندوق تحيا مصر، بينما المواطنون القادرون سيدفعون مقابل رمزي من أجل الحصول على اللقاح.

وأوضح موسى، أن مصر «فاتحة الباب» على كل اللقاحات الموجودة في العالم، مشيرا إلى أن الدول الكبرى أرادت الحصول على اللقاحات التي يتم إنتاجها، لكن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة «شتمتهم».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يفحم قنوات الإخوان: أردوغان جايب 50 مليون جرعة من لقاح الصين

أحمد موسى متسائلا: هل اللقاح الصيني حلال لـ تركيا وحرام على مصر.. فيديو

أحمد موسى: مطلوب خطة واضحة لتوزيع لقاح كورونا.. فيديو

طبيب من أمريكا: القدرات العملية في مصر كبيرة وقادرة على التعامل مع كورونا

أحمد موسى: درجة أمان اللقاح مهمة.. ونحصل على المعلومات من المتخصصين فقط.. فيديو

«تحيا مصر»: توجيهات رئاسية بتمويل توفير لقاح كورونا للأسر المستحقة

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

محمد صلاح يتوهج ويسجل هدفا ثانيا لليفربول ويتعادل مع مانشستر يونايتد

مصر تصعد لـ ربع نهائي بطولة العالم لليد بعد التعادل مع سلوفينيا 25-25

رسميا.. مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

أخبار الأهلي.. القيمة التسويقية لمباراة الدحيل.. جدل حول حكم مواجهة بيراميدز.. موسيماني يتوقع مفاجآت في مونديال الأندية

مصطفى الفقي يكشف عن مفاجأة تحدث في مصر بعد 10 أعوام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة