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منوعات

4 مرات يوميا.. باحثون يطورون بخاخ أنف يمنع الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف

طور الباحثون رذاذًا للأنف يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا لمدة تصل إلى يومين وقد يكون متاحًا في الصيدليات في غضون بضعة أشهر ببريطانيا


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتكون بخاخ الأنف من مكونات تمت الموافقة عليها بالفعل للاستخدام الطبي ، ما يعني أنه لا يحتاج إلى أي موافقة أخرى للاستخدام.


ويعمل العلماء في جامعة برمنجهام على تطوير الرذاذ - الذي لم يذكر اسمه حاليًا - منذ أبريل من العام الماضي.


 في حديثه إلى The Sunday Telegraph ، قال الباحث الرئيسي الدكتور ريتشارد موكس إنه واثق من أن الرذاذ يمكن أن يساعد في رفع قيود التباعد الاجتماعي وإعادة فتح المدارس.


ويمنع الرذاذ العدوى عن طريق التقاط الفيروس في الأنف وتغطيته وهذا يعني أن الفيروس لا يمكنه الهروب ويجعله غير نشط وغير ضار.


 ويعتقد الباحثون أن استخدام البخاخ أربع مرات في اليوم سيكون كافيًا للحماية العامة.

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