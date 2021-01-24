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أخبار البلد

نموذج فريد في الدعوة الإسلامية .. القومي للمرأة ينعى عبلة الكحلاوي

الأحد 24/يناير/2021 - 11:39 م
الدكتورة عبلة الكحلاوى
الدكتورة عبلة الكحلاوى
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أمل مجدى
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه،  الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى التى وافتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. 

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن حزنها بوفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى ، مؤكدة أنها كانت نموذجًا فريدًا في الدعوة الإسلامية حيث تميزت بأسلوبها السهل والمبسط ، وأفادت الكثير بعلمها وفكرها، فضلا عن دورها الملموس فى مجال العمل الخيرى.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء لأسرتها وطلابها في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وأصدقاءها وطلابها ومحبيها الصبر والسلوان وأن يجعل ما قدمته من علم نافع في ميزان حسناتها.

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، وشغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي إحدى أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.
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