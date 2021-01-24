أشرف قاسم: لا يوجد عروض لمصطفى محمد .. والأزمة المالية تمنع الزمالك من ضم لاعبين

نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وصول أي عرض لضم مصطفى محمد في الوقت الحالي.





وقال لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لم يصل لنا عرض من جالاطا سراي لضم مصطفى محمد"





وتابع: في كل الاحوال الامر في يد مجلس الادارة.





وكشف ان الزمالك يعاني من ازمة مالية، وما يوجد في النادي من اموال سنوفره للاعبين المتواجدين حاليا، ولذلك سيكون هناك صعوبة في ابرام صفقات جديدة في يناير.





واكد: نملك في كل مركز اكثر من لاعب مميز.





وعن عرض الاسماعيلي لضم لاعبين من الزمالك قال: باتشيكو متمسك باللاعبين واعتقد انه من الصعب التفريط في اي لاعب خلال الفترة الحالية.

وحول عقوبة مصطفى محمد الأفريقية قال: الزمالك قدم التماسا للكاف لتخفيف العقوبة.



