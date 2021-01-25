أهم الرموز المصرية.. بكلمات مؤثرة هالة صدقي تنعى الدكتورة عبلة الكحلاوي

نعت الفنانة هالة صدقي، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشر هالة صدقي عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحله وعلقت قائلة "ورحلت رمز من اهم الرموز المصريه الداعيه الدكتوره عبله الكحلاوي ،وللاسف كورونا ارجوكم روحوا علي المستشفي علي طولبلاش انتظار،الانتظار بيقلل فرصه الانقاذ ربنا يحافظ علينا كلنا".





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.







