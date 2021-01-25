كالأفلام.. شاهد كيف نجا عجوز من الموت بعد 18 يوما تائهًا وسط الأدغال| صور





كانت الشرطة قد فقدت أملها في العثور على العجوز «روبرت ويبر» البالغ من العمر 58، بعد أن اختفى مع كلبه في كوينزلاند في 6 يناير الماضي.





فقد ظهر آخر مرة في كيلكيفان وهو يغادر أحد الفنادق، ولم يعرف احد مكانه بعدها، فاضطرت الشرطة إلى إلغاء مهمة البحث عنه ظنا منهم أنه قد مات.





لكن روبرت كان قد ضل طريقه وسط الغابات، عندما قاد سيارته في الطريق إلى إحدى المزارع لكنه علق في التراب.





وقالت الشرطة بأن روبرت أمضى الأيام الثلاثة التالية في سيارته لكنه اضطر إلى المغادرة عندما نفد الماء منه، ثم ضل طريقه أثناء البحث عن المساعدة في درجة حرارة وصلت 30 درجة مئوية.





ولم يكن قادرًا على البقاء حيًا إلا بالالتصاق بالقرب من سد وشرب مياهه وتناول عيش الغراب (الفطر)، والغريب أنه نجا رغم كل تلك الظروف.





ظهر العجوز حيا أمس الأحد، بعد أيام قليلة من إلغاء البحث جوي وبري، وعثر النائب عن ولاية كوينزلاند توني بيريت وزوجته ميشيل على روبرت جالسًا تحت شجرة بالقرب من سد على بعد 3 كيلومترات من مكان العثور على سيارته.





قال السيد بيريت الذي قرر مواصلة البحث عن روبرت بعد إلغاء البحث لشبكة ABC: "لقد مررنا بهذا السد في مناسبات عديدة خلال الأسبوع الماضي وعندما رأيناه هناك كان الأمر صدفة غريبة تمامًا".





بقي العجوز في سيارته مع كلبه لمدة ثلاثة أيام قبل أن ينفد الماء، وغادر مشيًا على الأقدام وتائهًا، ثم جلس بالقرب من أحد السدود حيث نجا بالنوم على الأرض، شرب مياه السدود وأكل الفطر.





نقلت الشرطة والإسعاف روبرت إلى المستشفى، حيث عانى من التعرض للعوامل الجوية ولكنه كان سليمًا وبصحة جيدة، لكنه فقد كلبه.

مثل مشاهد الخيال في الأفلام، تمكن رجل من البقاء على قيد الحياة لمدة 18 يومًا وسط الأدغال الأسترالية الصعبة، حيث عاش على تناول الفطر البري وشرب مياه السدود.