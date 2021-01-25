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عيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:22 ص
الذهب
الذهب
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الاثنين 25- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 926 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 810 جنيهات.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 694 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6480  جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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