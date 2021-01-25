في ذكرى ميلاده.. أفلام تخلد اسم يوسف شاهين في ذاكرة السينما

تحل اليوم الإثنين الموافق 25 يناير،ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين.









ولد يوسف شاهين في ٢٥ يناير ١٩٢٦ في الإسكندرية لأب لبناني كاثوليكي في زحلة وأم من أصول يونانية، ودرس في كلية فيكتوريا وحصل على الثانوية.





وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر إلى أمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا المسرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في عام ١٩٥٠.





وبعد عام واحد شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى عام ١٩٧٠ حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في ١٩٧٨، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.





ويقول شاهين والكلام من بين سطور حواره مع سمير فريد عن فيلم "عودة الابن الضال": "أريد أن أعبر عن بعض الأشياء التي أحس بها. أنا يائس وأشعر أنني لن أقول كل ما أريد أن أقوله. لا أدري لماذا؟ ربما بسبب أذني التي تضعف، أو بسبب شيء آخر لا أدري".





وأما عن السبب الذي دعاه للمشاركة في كتابة "عودة الابن الضال" مع صلاح جاهين، ثم إخراجه فقد كان "الخوف"، نعم. هو يقول: "أنا خائف والخوف هو الدافع الرئيسي الذي جعلني أصنع هذا الفيلم وهو موضوع الحوار الذي أريد أن أصنعه مع الجهور في نفس الوقت، أنا خائف من العودة، خائف من مشاهدتي أشياء كانت قد اختفت تعود للواقع".





في "عودة الابن الضال" جسد يوسف شاهين الواقع كما يراه، نعم سينما "جو" كانت واقعية، ولكنه كما قال "لم أعد أهتم بالفرق بين الواقعية وغير الواقعية، ففي فيلم الأرض حينما جر الحصان محمود المليجي فهو أمر واقعي، أما حينما كان يحفر الأرض بأظافره فهو أمر غير واقعي ويرمز للتمسك بالأرض".