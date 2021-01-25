ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في ذكرى ميلاده.. أفلام تخلد اسم يوسف شاهين في ذاكرة السينما

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:04 ص
يوسف شاهين
يوسف شاهين
Advertisements
فرح علاء الخولي
تحل اليوم الإثنين الموافق 25 يناير،ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين.


ولد يوسف شاهين في ٢٥ يناير ١٩٢٦ في الإسكندرية لأب لبناني كاثوليكي في زحلة وأم من أصول يونانية، ودرس في كلية فيكتوريا وحصل على الثانوية.

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر إلى أمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا المسرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في عام ١٩٥٠.

وبعد عام واحد شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى عام ١٩٧٠ حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في ١٩٧٨، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.

ويقول شاهين والكلام من بين سطور حواره مع سمير فريد عن فيلم "عودة الابن الضال": "أريد أن أعبر عن بعض الأشياء التي أحس بها. أنا يائس وأشعر أنني لن أقول كل ما أريد أن أقوله. لا أدري لماذا؟ ربما بسبب أذني التي تضعف، أو بسبب شيء آخر لا أدري".

وأما عن السبب الذي دعاه للمشاركة في كتابة "عودة الابن الضال" مع صلاح جاهين، ثم إخراجه فقد كان "الخوف"، نعم. هو يقول: "أنا خائف والخوف هو الدافع الرئيسي الذي جعلني أصنع هذا الفيلم وهو موضوع الحوار الذي أريد أن أصنعه مع الجهور في نفس الوقت، أنا خائف من العودة، خائف من مشاهدتي أشياء كانت قد اختفت تعود للواقع".

في "عودة الابن الضال" جسد يوسف شاهين الواقع كما يراه، نعم سينما "جو" كانت واقعية، ولكنه كما قال "لم أعد أهتم بالفرق بين الواقعية وغير الواقعية، ففي فيلم الأرض حينما جر الحصان محمود المليجي فهو أمر واقعي، أما حينما كان يحفر الأرض بأظافره فهو أمر غير واقعي ويرمز للتمسك بالأرض".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

22 سينمائيا من 16 دولة.. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة 42

مهرجان القاهرة السينمائي يكشف عن قائمة لجان تحكيمه.. ريهام عبد الغفور للأفلام القصيرة ومحمد فراج بـ أسبوع النقاد ولبلبة للمسابقة الدولية

لقطات من فيلم المخرجة سارة مسفر المشارك بمهرجان القاهرة السينمائي

آخر تجهيزات حفل افتتاح القاهرة السينمائي غدا.. صور

في ذكرى ميلاده.. معلومات عن المخرج الكبير يوسف شاهين

ترشيحاتنا

اليوم.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع أندية الممتاز لحسم رابطة الأندية المحترفة

الشباب والرياضة: تهنئة الرئيس السيسي لمنتخب اليد لها أثر كبير ومردود قوي.. فيديو

بعد طرحها بيومين.. يا سمرا لـ مصطفى شوقى تتخطى 2 مليون مشاهدة

بكلمات مؤثرة محمد عبد الرحمن ينعي عبلة الكحلاوي

بعد 9 أيام من إعلان وفاتها بـ كورونا.. مسنة 85 عامًا تعود للحياة

في عيد ميلاده.. قصة صلاح عبد الله مع الشهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور