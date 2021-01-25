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فن

بصورة من الجيم.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:35 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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ندى فكري
شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت هنا الزاهد في الصورة داخل الچيم لأداء تمارين رياضية مما أثار اعجاب متابعيها.

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.
بصورة من الجيم.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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