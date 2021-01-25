بصورة من الجيم.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت هنا الزاهد في الصورة داخل الچيم لأداء تمارين رياضية مما أثار اعجاب متابعيها.

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.



