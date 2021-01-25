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توك شو

هشام بلال: الإخوان هى من خرجت عناصر التطرف منذ نشأتها حتى الآن

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:12 ص
الخبير الأمنى
الخبير الأمنى
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ريهام فيكتور
 قال اللواء هشام بلال ، الخبير الأمنى، إنه شارك في  أول احتفال بيوم 25 يناير ذكرى عيد الشرطة مع الرئيس الراحل أنور السادات، وكان يشارك وقتها ضمن عروض الشرطة أمام الرئيس، ومن ذلك اليوم يشعر بافتخار أن رئيس الدولة يكرم أبناء الوطن ويقدر جهودهم.

وأضاف اللواء هشام بلال، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع  على فضائية صدى البلد، أن الرئيس السيسى زاد على كل ما سبق ، فهو لا يحرص على حضور احتفالية 25 يناير فقط ، وإنما يحضر حفلات التخرج ومناسبات الشهداء وكافة انشطة الدولة.

وأشار الخبير الأمنى ، إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى نفتخر بيه اليوم فى مثل هذه المناسبة ، لافتا إلى أن الرئيس جدير بموقعه وفخر واعتزاز لنا لتكريم الرجل الأول فى الدولة لجهود أبنائه وتلامذته في يومها 25 يناير تقديرًا لجهودها المبذولة .

وتابع أن والده كان من ضمن الضباط التى شاركت فى القبض على السيد قطب الارهابي الاول في العصر الحديث، موضحًا أن جماعة الإخوان هى من اخرجت كافة عناصر التطرف منذ نشأتها حتى الآن.
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