أمريكا محلك سر.. أرقام مخيفة لإصابات كورونا وعجز كبير في اللقاحات

مع إحصاء الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 25 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19، قال الخبراء إن الوقت حان لمضاعفة تدابير السلامة وتسريع إجراءات إطلاق اللقاحات قبل أن يؤدي التحور الفيروسي في السلالة الجديدة التي اكتشافها في بريطانيا إلى زيادة العدوى المتفاقمة بالأساس بشكل خطير في كل أمريكا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





وقالت خبيرة الأمراض المعدية الدكتورة سيلين جوندر لشبكة سي إن إن : "إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة هي القيام بكل الأشياء التي تحدثنا عنها منذ شهور عبر تسريع اللقاحات".





أضافت "كلما سمحت للفيروس بالانتشار ، كلما تحور ، زادت السلالات التي نصدم بها".





يأتي هذا في وقت بلغت فيه الولايات المتحدة إلى أرقام مخيفة من الإصابات، التي تواصل إضافة أعداد مذهلة من الحالات يوميًا، وتواجه العديد من التحديات الرئيسية فيما يتعلق باللقاحات.





وتقول الولايات الأمريكية المختلفة، إنه ليس لديها جرعات كافية من اللقاحات التي تم إقرار استخدامها، سواء فايرز بيونتيك أو موديرنا.





وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، الدكتورة روشيل والينسكي، إن هناك نقصًا في المعلومات حول عمليات الإمداد اللازمة باللقاحات.





وذكرت والينسكي لشبكة فوكس نيوز: "أود أن أقول إن إحدى أكبر المشاكل في الوقت الحالي هي أنني لا أستطيع أن أخبرك بكمية اللقاح التي لدينا".





وأضافت "إذا لم أتمكن من إخباركم بذلك ، فلا يمكنني إخبار الحكام بذلك ولا يمكنني إخبار مسؤولي الصحة بالولاية".





وتابعت "إذا كانوا لا يعرفون كمية اللقاح التي يحصلون عليها، ليس فقط هذا الأسبوع ولكن الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه، فلن يتمكنوا من التخطيط لما بعد ذلك".





وقالت جوندر، وهي أيضًا عضو سابق في المجلس الاستشاري الانتقالي لفيروس Covid-19 في فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأمر سيستغرق شهورًا من الآن حتى يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع للجمهور الأمريكي، وإن هذا يعني

بحسب الخبراء الأمريكيين إن "الأصحاء والشباب" سيحصلون على الأرجح على لقاح كورونا في أمريكا في منتصف الصيف المقبل إلى أواخره.