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فن

في أول ظهور لـ توبا بويوكستون .. عرض حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:28 ص
أنجين اكيورك و توبا
أنجين اكيورك و توبا بويوكستون
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شروق ابراهيم
تعرض اليوم الاثنين حلقة جديدة من مسلسل " ابنة السفير" عبر منصة شاهد  VIP وقناة ستار التركية ، في اول ظهور للممثلة التركية توبا بويوكستون بعد انضمامها للعمل. 

وأفادت تقارير بالصحف التركية، بأنتوبا بويوكستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي انور صلاياك الى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير . 

بهذا تلتقي توبا بويوكستون للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.

وسبق وصرحت توبا بويوكستون بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".

جدير بالذكر أن الممثلة التركية نسليهان اتاغول أعلنت انفصالها عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يوجب عليها الحصول على راحة.
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