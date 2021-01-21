بعد انسحاب نسليهان اتاغول.. هذا ما حدث في كواليس مسلسل ابنة السفير لإنقاذ العمل

تصدر المسلسل التركي "ابنة السفير" في موسمه الثاني، منصات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، بسبب حدوث تغييرات ومفاجآت مع أبطال العمل، وعلى رأسهم الممثلة التركية نسليهان اتاغول.











انسحاب نسليهان اتاغول



أعلنت الممثلة التركية نسليهان اتاغول انفصالها عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يوجب عليها الحصول على راحة.





وقالت نسليهان اتاغول، عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هنا الوقت لأقول مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".





وأضافت: "رغم أنني تصالحت مع جسدي.. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لأصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب، ألتقي بكم قريبا في قصة جديدة".









تغيير مجرى أحداث مسلسل "ابنة السفير"



أعلن صناع مسلسل "ابنة السفير" تغيير مجرى الأحداث والسيناريو بعد إعلان الممثلة التركية نسليهن اتاغول انسحابها من العمل بشكل نهائي بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة.





ووجه صناع "ابنة السفير" عبر صفحات المسلسل بموقعي فيسبوك وإنستجرام الشكر إلى نسليهان اتاغول على ما قدمته، متمنين لها الشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة بسلام.









انضمام توبا بويوكوستون بدلا من نسليهان اتاغول



أعلنت قناة "ستار" التركية المنتجة لمسلسل "ابنة السفير" عن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكوستن للعمل بعد انسحاب الممثلة نسليهان اتاغول بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة.





بهذا تلتقي توبا بويوكوستن للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.





وسبق وصرحت توبا بويوكوستن بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".









انسحاب اوراز كايجر اوغلو



أثار الفنان التركي اوزار كايجر أوغلو جدلا كبيرا بعد انتشار أنباء حول انفصاله عن مسلسل "ابنة السفير" بعد 3 حلقات، عقب مشاركته في موسمين من العمل بشخصية "غديز".











تفاصيل دور توبا بويوكوستون

