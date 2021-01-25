فيلماً تسجيلياً بطولة أحمد خليل ومحمد الشرنوبى فى احتفالية عيد الشرطة الـ 69

بطولة الفنان الكبير أحمد خليل و





وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ69 بأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام 1952.



