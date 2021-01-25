فيلماً تسجيلياً بطولة أحمد خليل ومحمد الشرنوبى فى احتفالية عيد الشرطة الـ 69

عرض التليفزيون المصري فيلما تسجيليا خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ، بطولة الفنان الكبير أحمد خليل و
محمد الشرنوبى .
وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ69 بأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام 1952.
ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم .