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فن

للأسبوع الثاني.. The Marksman يواصل تصدر البوكس اوفيس

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:02 م
The Marksman
The Marksman
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شروق ابراهيم
تصدر فيلم The Marksman للاسبوع الثاني على التوالي، لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس محققًا 2 مليون و 30 الف دولار أمريكي. 

وتدور أحداث الفيلم حول مربي ماشية على حدود أريزونا المدافع غير المتوقع عن صبي مكسيكي يفر من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة. 

وجاء في المركز الثاني فيلم  The croods : a new age ايرادات بلغت  مليون  و820 الف دولار أمريكي،تدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

وتراجع فيلم   Wonder woman 1984 للمركز الثالث  بايرادات بلغت مليون و 600 ألف دةلار أمريكي، وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات و بالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه إثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

وجاء في المركز الرابع فيلم  News of the world الذي حصد 820 الف دولار أمريكي.

وفي المركز الخامس فيلم  Monster Hunter الذي حصد ايرادات وصلت الى 810 0 الف دولار امريكي، ،عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد ، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.

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