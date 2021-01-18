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فن

The Marks man يتصدر الـ بوكس أوفيس ويطيح بـ Wonder woman

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:51 م
The Marksman
The Marksman
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شروق ابراهيم
تصدر فيلم  The Marksman لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس في الأسبوع الأول من عرضه محققًا 3 ملايين و225 ألف دولار أمريكي. 

وتدور أحداث الفيلم حول مربي ماشية على حدود أريزونا المدافع غير المتوقع عن صبي مكسيكي يفر من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة. 

وتراجع فيلم  Wonder woman 1984 مركزا واحدا الى الوراء، بتحقيقه 2 مليون و 600 ألف دولار أمريكي بعدما ظل متصدرا البوكس اوفيس ثلاث أسابيع على التوالي. 

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينات وبالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه إثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

وحقق فيلم  The croods : a new age إيرادات بلغت 2 مليون و 400 ألف دولار امريكي، ليتحل المركز الثالث، تدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

 وجاء في المركز الرابع فيلم  News of the world الذي حصد مليون و 50 الف دولار أمريكي.

وفي المركز الخامس فيلم  Monster Hunter الذي حصد ايرادات وصلت الى 920 الف دولار امريكي، ،عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد ، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.
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