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فن

wonder woman 1984 يتصدر البوكس أوفيس لهذا الأسبوع.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:00 م
wonder woman 1984
wonder woman 1984
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شروق ابراهيم
تصدر فيلم  Wonder woman 1984 لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ " بوكس اوفيس"، بتحقيقه  16 مليون و 700 الف دولار أمريكي في الأسبوع الأول من عرضه.

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات و بالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه إثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

ودخل الى السباق لهذا الأسبوع فيلم news of the world الذي حصد ايرادات بلغت 2 مليون و 400 الف دولار أمريكي.

وتراجع مركزين الى الوراء فيلم The Croods : A new age  مليون و730 الف دولار امريكي،وتدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

وفي المركز الرابع فيلم Monster Hunter محققا مليون و 125 الف دولار امريكي،عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد ، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.

وحقق فيلم Promising Young woman في الاسبوع الاول من عرضه 680 الف دولار أمريكي،وتدور أحداث الفيلم  حول امرأة شابة أصيبت بصدمة بسبب حدث مأساوي في الماضي ، تسعى إلى الانتقام من الرجال الذين يعبرون طريقها.




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