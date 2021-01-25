بـ7 ملايين جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال رصف 3 طرق.. صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه جار العمل بكافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بمتابعة أعمال وضع طبقة mco استعدادا لرصف طريق القناوية بداية من الوحدة الصحية بكوم القناطر حتي أم اللبن بطول 2100 م و بتكلفة 4 ملايين و120 ألف جنية ضمن مشروعات مديرية الطرق.





وكذا الأعمال الجارية علي طريق محلة كيل المار بزمام قرية بطورس حيث جار وضع الطبقه الاسفلتيه علي الطريق بداية من عزبة نيبر إلى كوبرى أبوالريش والذى يخدم عزب نيبر أبو الريش القبلى وأبو الريش البحرى والسيد نور الدين مصباح وترك وابو خليل بطول 1 كيلو متر وبتكلفة مليون و 200 ألف جنيه.





كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمتابعة أعمال رصف شارع عثمان بن عفان بطول 1 كيلو متر بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون جنيه.





وشدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.



ويذكر أن أوضح المهندس فايز الجندى مدير مديريه الطرق، أن يوجد متابعة مستمرة لأعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق ومنها الآتي:-

- متابعة أعمال رصف طريق الشوكة / البرنوجى مركز دمنهور بطول ٤.٣ كم بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢٢.

- متابعة أعمال رصف طريق ابسوم - الوفائية مركز الدلنجات بطول ١.٥٥كم وبتكلفة ١.٩ مليون جنيه.

- متابعة أعمال رصف طريق شبراخيت - محلة صا مركز شبراخيت بطول ٣كم بتكلفة ٣.٩ مليون جنيه.



ويذكر أيضا أن أكد اللواء محافظ البحيرة، إن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

وأشار المحافظ أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ أكثر من ٣٠٠٠ مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تتجاوز ٥٥.٥ مليار جنيه.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها فى قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القرى .

وأشار المحافظ أنه تم خلال عامين فقط رصف ١٠٢٥ طريقا داخليا بالمركز بالمدن والقرى تتجاوز تكلفتها ١.٣ مليار جنيه فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق .

وأكد هشام آمنة، أن تم ضمن الخطط الإستثمارية خلال العام المالي الحالي والعامين الماضيين رصف 26 طريقا بمركز ومدينة كوم حمادة بتكلفة 45 مليون جنية والتى تمثلت في الآتي:-





- رصف 6 طريق بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه خلال خطة الرصف 2018/2019 تلك الطرق هى :-



رصف شوارع المدينة.

- رصف طريق حسن حمزة / عزبة السعدنى / كفر غرين



رصف الشارع الرئيسى بقرية خربتا ومتفرعاته



استكمال رصف وترميم وتكاسي بطريق فرهاش بداية من كوبرى بيبان البحرى فى اتجاه عزبة العرب بطول 1 كم.





- رصف طريق الطود/ أبسوم الشرقية في اتجاه الوفائية بطول 2 كم.





- رصف شارع متفرع من طريق الهيئة مرورًا بالمندرة السخاوى وفى اتجاه مركز الشباب والمساكن





- رصف 9 طرق بإجمالي تكلفة بلغت 17 مليون جنيه وتلك الطرق هى الآتي :-





رصف طريق عزبة عسكر - قرية الشهيد بطول.

- رصف شارع بقرية خربتا من مسجد اللواء عبد الحليم الجيار مرورًا بمجمع المدارس فى اتجاه مسجد الهدى



، رصف مدخل عزبة الإصلاح.

-رصف طريق قرية بيبان من مندرة السخاوى مرورًا بالمعهد الازهرى حتى ترعة فرهاش والكوبرى البحرى بطول 700 م، من مسجد المحطة بالطود حتى المقابر قرية أبيوقا بطول 1كم.





-رصف طريق الطيرية المحطة / عزبة الصوفانى، رصف طريق مصانع الطوب كفر العيص

استكمال رصف شارع المدارس بقرية بريم حتى مسجد أبو الفتوح بطول 500 م، رصف شوارع المدينة

- كما جار رصف 11 طريق بالمركز والمدينة بإجمالى تكلفة تقدر بـ 17 مليون جنيه خلال الخطة الاستثمارية 2020/2021 تلك الطرق هى :-

- كما تم تدبيش وتكسية ترعة ابودياب بطول 600 م، رصف طريق داخل قرية خربتا من الكافيتريا حتى مركز الشباب من الاتجاهين، رصف طريق المستشفى مرورًا بمدرسة عمر بن الخطاب بطول 1 كم، رصف طريق من نهاية طريق السخاوى وحتى الكوبرى البحرى بقرية بيبان، رصف طريق محطة الصرف القديم، إستكمال رصف طريق الطيرية - المحطة عزبة الصوفانى



رصف الطريق المؤدى الى الموقف الموازى لترعة بحر جاز الغربية بطول 700 م، رصف شوارع المدينة

استكمال رصف طريق مصانع الطوب من الاتجاهين

استكمال رصف طريق من نهاية مقابر بريم حتى عزبة الشهداء، تدبيش طريق التحويلة.





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