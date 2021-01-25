فعلا مصر تستاهل.. كلمة مؤثرة لـ زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر في احتفالية عيد الشرطة

قالت صفاء سليمان الإمام، زوجة اللواء ياسر عصر، إن زجها كان رجلا استثنائي، يحب وطنه بشكل كبير، موضحة أن الشهيد قام فى 2016، بعمل بطولى وقام بإطفاء حريق بقطار، وكان سيتعرض لـ الاستشهاد، ولكن لم يستشهد في هذا التوقيت ولكن استشهد بعد ذلك.





وأضافت صفاء الامام ، خلال احتفالية الرئيس السيسي بـ عيد الشرطة الـ 69، أن " فعلا مصر تستاهل " وأن زوجها قال لها قبل الاستشهاد: " واجبه انقاذ أرواح المواطنين، وأنه كان يعمل ذلك لحبه لبلده".





وأعربت عن سعادتها بما قام به زوجها، وكشفت أن تكريمها اليوم شرف كبير، وكشفت أن كل أسرة ضابط تعلم جيدًا أنه معرض لـ الاستشهاد فى أى وقت.





وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذة المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب سقوط حكم الجماعة الارهابية .







