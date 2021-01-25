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حوادث

ضبط لحوم وأغذية مجهولة المصدر داخل مطعم غير مرخص بمصر الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:36 م
ضبط لحوم وأغذية مجهولة
ضبط لحوم وأغذية مجهولة المصدر
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كتب محمد صبري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى ، تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر داخل مطعم مأكولات بدون ترخيص بمصر الجديدة .

حيث تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط المسئول عن مطعم مأكولات بمصر الجديدة لإدارته المطعم بدون ترخيص .

ومن خلال الفحص تبين حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المطعم على 75 كيلو جرام مقطعات دواجن ولحوم مفرومة، 680 كيلو جرام زيت طعام ، 400 كيلو جرام ملح طعام، 400 كيلو جرام أرز ، 80 كيلو جرام عدس ، 300  كيلو جرام برغل وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 وبمواجهته إعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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