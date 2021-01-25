خانا الأمانة .. رجل وامرأة يسرقان أموالا من شركة يعملان بها بقصر النيل

نجح ضباط مباحث القاهرة، فى القبض علي عامل وعاملة بشركة بقصر النيل لاتهامهما بسرقة أموال منها ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين علي النيابة للتحقيق.





تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد أن صاحب شركة قطع غيار سيارات كائنة بدائرة القسم تقدم ببلاغ للقسم وقرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عمله.





وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى، عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل وعاملة بالشركة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن رجال الأمن باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبطهما .





وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بإستخدام المفاتيح الأصلية للشركة ، وأضافت العاملة بأنها نظرًا لطبيعة عملها بالشركة محل الواقعة وعلمها بقيام المجنى عليه بالإحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها إختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها.



