باسلوب النشل.. سقوط عصابة نسائية تسرق متعلقات المواطنين بالموسكي

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عصابة نسائية تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة" .





ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.





وعلى الفور توجهت القوة إلى مصدر الاستغاثة وتمكنت من ضبط عدد 4 سيدات – مقيمات نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة – لهن معلومات جنائية عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من ربة منزل - مقيمة بالقليوبية بأسلوب المغافلة.



