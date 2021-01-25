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حوادث

باسلوب النشل.. سقوط عصابة نسائية تسرق متعلقات المواطنين بالموسكي

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:06 م
سقوط عصابة نسائية
سقوط عصابة نسائية بالقاهرة تسرق متعلقات المواطنين
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عصابة نسائية تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة" .

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.

 وعلى الفور توجهت القوة إلى مصدر الاستغاثة وتمكنت من ضبط عدد 4 سيدات – مقيمات نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة – لهن معلومات جنائية عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من ربة منزل - مقيمة بالقليوبية بأسلوب المغافلة.

وبتطوير مناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وإرتكابهن حادث سرقة مبلغ مالى من سيدة مقيمة بعابدين، وتم بإرشادهن ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفت الأولى على الهاتف واتهموهن بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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