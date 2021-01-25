حقيقة إعدام العراق لــ 340 شخصًا في وقتٍ واحد

أوضحت الحكومة العراقية حقيقة الأنباء المتعلقة بقرارات اعدام المئات من المدانيين بأحكام جنائية وإرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال اسماعيل الحديدي، مستشار الرئيس العراقي، اليوم الاثنين :إن "العدد الذي أعلن قبل أيام بشأن صدور 340 حكم إعدام، كان يتضمن مجموع ما صدر من مراسيم أحكام الإعدام في مراحل الدورات الحالية والسابقة لرئاسة الجمهورية".





وأضاف، أن "البعض كان يعتقد بأن الـ340 مرسومًا صدرت بعد حادثة ساحة الطيران، إلا أن هذا العدد من المراسيم شمل السنوات الماضية أيضًا".





وتابع الحديدي، أن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، ولا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم الأحكام".





لكنه عاد وقال بأن "هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية، بحكم علاقاتها مع العراق، بتخفيف عقوبة الإعدام".



