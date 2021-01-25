بيان عاجل لـ الإمارات بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن افتتاح سفارة لـ أبو ظبي في إسرائيل.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة في البيان، إنها تقوم حاليًا بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى تل أبيب.





وأضافت: "تأثرت عملية فتح السفارة في الوقت الراهن بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا"، معربة عن أملها في أن يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم.





وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت أمس الأحد، افتتاح سفارة دبلوماسية لها في الإمارات، وذلك ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها الحكومة الإماراتية بإقامة سفارة لها في تل أبيب.





وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، "افُتتحت رسميًا السفارة الإسرائيلية المؤقتة في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه الى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".





ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلانا نوايا لاتفاق مماثل مع البحرين تحول إلى علاقات شاملة في وقت لاحق.