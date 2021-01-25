بعد حذف حساب إنستجرام .. حقيقة اعتزال ساندي الفن .. تفاصيل





وكانت ساندى قام بحذف كافة صورها وفيديوهات عبر حسابها على انستجرام وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل وتسبب فى عدد من علامات الاستفهام ولعل ابرزها اعتزالها الفن.





وقالت ساندى فى لقاء ببرنامج theinsiderar :أن قرار تخليها عن انستجارم او حذف الصور والفيديوهات منه امر كان الهدف منه مداعبة الجمهور وهو امر أيضا يلجا اليها بعض النجوم فى العالم ككل كنوع من توجيه رسالة الى الجمهور لفتح صفحة جديدة فى حياته.





واضافت ساندى : ليس هناك نيبة للاعتزال كما تردد وانما كان السبب وراء حذف كافة التفاعلات على انستجرام كنوع من مشاكسة الجمهور وتوجيه رسالة أيضا لهم بفتح صفحة جديدة بالنسبة لى.





و روجت المطربة ساندي لأحدث أعمالها الغنائية التى تحمل أسم "إزيك النهاردة" ونشرت بوستر العمل عبر حسابها على إنستجرام وكتب:" استنو اغنيه إزيك النهارده بكره".





الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.





وكان قد اكتشف كل متابعي المطربة المصرية ساندي تخليها عن حساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد أن تم تفريغه تمامًا من كل الصور الخاصة بها.





وتسأل المتابعون عن سبب ذلك وهل ستقوم بعمل حساب جديد أم أن أحد الأشخاص قام بسرقة الحساب وستحاول استعادته من جديد.





يذكر أن آخر أعمال ساندي كان ألبوم "اتنين في واحدة" وضم 8 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من صناع المزيكا وهم: "خشبة مسرح" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو، و"ريموت حياتك" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و"بطلة في رواية" من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوى، وتوزيع هاني ربيع، و"كان عادي" من كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع.

كشفت المطربة ساندى عن حقيقة اعتزالها الفنى بعد قرار تخليها او حذف حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.