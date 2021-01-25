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فن

حامل.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا .. والجمهور: ألف مبروك | شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:46 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت هنا الزاهد في الصورة حامل أثناء تصوير عمل فني جديد لها.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالتالي:

ايه القمر ده اقسم بالله - الف مبروك - ده تمثيل صح 


يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

  
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