ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق في نصف فدان قصب بقنا

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:42 م
سيارة اطفاء
سيارة اطفاء
Advertisements
يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في نصف فدان قصب، بقرية الحلفاية بنجع حمادي.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد باندلاع حريق في مساحة مزروعة بمحصول قصب السكر، فى قرية الحلفايه بالشيخ على.


وانتقلت فريق من قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.


وتبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقر بنصف فدان، ملك لمزارع يدعى كمال أبو المجد الصاوى.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك