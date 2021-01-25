السيطرة على حريق في نصف فدان قصب بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في نصف فدان قصب، بقرية الحلفاية بنجع حمادي.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد باندلاع حريق في مساحة مزروعة بمحصول قصب السكر، فى قرية الحلفايه بالشيخ على.





وانتقلت فريق من قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.





وتبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقر بنصف فدان، ملك لمزارع يدعى كمال أبو المجد الصاوى.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.