مؤتمر صحفى لصناع فيلم فى عز الظهر لـ مينا مسعود الأربعاء

قرر صناع فيلم "في عز الظهر" إقامة موتمر صحفى للكشف عن تفاصيل العمل الذى يشارك فيه النجم العالمى مينا مسعود.





يقام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل.





الفيلم يقوم ببطولته مينا مسعود وهنا الزاهد ومن تاليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويحضر المؤتمر الصحفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.





و نشر، النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، على حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصير عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.





واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه علي انستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.





وأعرب عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.



