ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مؤتمر صحفى لصناع فيلم فى عز الظهر لـ مينا مسعود الأربعاء

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:20 م
مينا مسعود
مينا مسعود
Advertisements
أحمد إبراهيم
قرر صناع فيلم "في عز الظهر" إقامة موتمر صحفى للكشف عن تفاصيل العمل الذى يشارك فيه النجم العالمى مينا مسعود. 

يقام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل. 

الفيلم يقوم ببطولته مينا مسعود وهنا الزاهد ومن تاليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويحضر المؤتمر الصحفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

و نشر، النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، على حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصير عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه علي انستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.

وأعرب  عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.

واختتم مينا مسعود الفيديو  بجملة "إن استطعت أن تبني هرما فأنت تستطيع أن تفعل أي شئ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المنتخب الأولمبي البرازيلي فى حضرة الأهرامات.. ويعدون بإعادة زيارتها بصحبة عائلاتهم

برفقة وزيري الهجرة والسياحة والآثار.. مينا مسعود سفير مبادرة "اتكلم عربي" يزور الأهرامات وأبو الهول

مينا مسعود من أمام الأهرامات: مصر أعظم بلد في الدنيا بالنسبة لي

البطوطى: مصر ستصبح من أوائل المقاصد السياحية على مستوى العالم.. فيديو

روج للمعالم السياحية.. مينا مسعود يسلط الضوء على الحضارة المصرية

مينا مسعود: زيارة الأهرمات مذهلة

ترشيحاتنا

تعرف على التشكيل الرسمي لبعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

20 دعاء بين العصر والمغرب مكتوبا لقضاء الحوائج وتفريج الهموم

لعن الله قوما ضاع الحق بينهم.. فرج عامر يتحدث عن اجتماع أندية الدوري الممتاز

لاعب الزمالك ينتظر عرضًا من أحد الأندية السعودية

تفاصيل وفاة نجم نادي السكة أثناء مباراة للفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك