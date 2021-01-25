عصيت أوامره.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت الاستمرار في الوزارة خلال حكم محمد مرسي

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق؛ إنه وقت حكم الإخوان تم القبض على إرهابيين قادمين من ليبيا بحوزتهم صواريخ مضادة للطائرات كانت في طريقها إلى سيناء وتم إحباط المحاولة وتم تسليم الصواريخ للجيش المصري.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: أن جماعة الإخوان كانت تخطط لاحتلال وزارة الداخلية بتخطيط من الإرهابي محمد البلتاجي؛ موضحا أنه كان يتعامل بالقانون ومنعهم لمدة 3 أيام متواصلة.





وأشار الوزير، إلى أن الإخوان خططوا لاقتحام قسم مدينة نصر، بسبب رفض المأمور الزيارة لأحد الإخوان المحتجزين وفقا للقانون؛ موضحا أنه عقب رفض المأمور تم اقتحام القسم من الإخوان والاعتداء على ضباط القسم.





ولفت الوزير إلى، أنه تلقى اتصالا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها قال له: «حول ضباط القسم للتحقيق».





وأشار الوزير، إلى أنه رفض قرار مرسي وحول الأمر إلى النيابة ولم ينصاع لأمره رغم أنه كان رئيسا وقتها.





ولفت الوزير إلى أنه لم يتردد لحظة واحدة لتولي منصب وزير الداخلية؛ موضحا أن رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزوري وقال له: إحنا هنحدف نفسنا في النار.





وتابع الوزير،: «رديت على الجنزوري أنا أضحى بكل حاجة في سبيل مصر»؛ لافتا إلى أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يخططون لتفتيت الشرطة المصرية من خلال مصطلح الهيكلة الذي صدر من مكتب الإرشاد.





وأكد الوزير، أن الإخوان كانوا يريدون سحب جهاز أمن الدولة من الداخلية ليكون تابعا لمجلس الوزراء لكنه وقف ضد هذا المخطط، مرددا: «البلتاجي كان يريد أن يتقلد وزارة الداخلية ويصبح وزيرا ويعيد الضباط الملتحين».





وقدم الوزير، التحية إلى المشير محمد حسين طنطاوي الذي حمى البلد في وقت عصيب؛ مرددا: «أنه كان دائم التواصل معاه ليتابع حالة الأمن».





ونوه الوزير، بأن مرسي نفسه كان يرفض أن يترك الوزارة وكان يتحدث معه أن يستمر وزيرا للداخلية لأنه أعاد الأمن والأمان.





وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.





ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.