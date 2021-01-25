الصور الأولى للاعبين البرازيليين ضحايا تحطم الطائرة .. شاهد

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية الصور الأولى لضحايا تحطم طائرة أمس والتي راح ضحيتها أربعة لاعبين برازيليين ورئيس ناديهم.

ولقى كل من لاعب خط الوسط الدفاعي جيلهيرمي نوي ، 28 عامًا ؛ الظهير الأيسر لوكاس براكسيديس ، 23 عاما ؛ حارس المرمى رانول جوميز دوس ريس، 27عاما ؛ والمهاجم ماركوس موليناري ، 23 عامًا ، و رئيس نادي Palmas FR ، لوكاس ميرا ، 32 عاما، والطيار واجنر ماتشادو ، 59عاما ، مصرعهم إثر سقوط طائرتهم في حادث مروع بالبرازيل.

كان لاعبو كرة القدم قد انضموا للتو إلى نادي الدرجة الرابعة ولم يظهروا بعد لأول مرة.

ووقعت المأساة عندما سقطت طائرتهم على الأرض واشتعلت فيها النيران في نهاية المدرج أثناء إقلاعها في ولاية توكانتينز شمال البرازيل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين كانوا في طريقهم إلى منطقة جويانيا الوسطى للعب مباراة في الكأس ضد فيلا نوفا ، وكانوا يسافرون بشكل منفصل إلى باقي الفريق لأنهم أثبت إصابتهم بـ Covid-19.