ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الصور الأولى للاعبين البرازيليين ضحايا تحطم الطائرة .. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:51 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية الصور الأولى لضحايا تحطم طائرة أمس والتي راح ضحيتها أربعة لاعبين برازيليين ورئيس ناديهم.


ولقى كل من لاعب خط الوسط الدفاعي جيلهيرمي نوي ، 28 عامًا ؛  الظهير الأيسر لوكاس براكسيديس ، 23 عاما ؛  حارس المرمى  رانول جوميز دوس ريس، 27عاما ؛  والمهاجم ماركوس موليناري ، 23 عامًا ، و رئيس نادي Palmas FR ، لوكاس ميرا ، 32 عاما، والطيار واجنر ماتشادو ، 59عاما ، مصرعهم إثر سقوط طائرتهم في حادث مروع بالبرازيل.


 كان لاعبو كرة القدم قد انضموا للتو إلى نادي الدرجة الرابعة ولم يظهروا بعد لأول مرة.


 ووقعت المأساة عندما سقطت طائرتهم على الأرض واشتعلت فيها النيران في نهاية المدرج أثناء إقلاعها في ولاية توكانتينز شمال البرازيل.


وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين كانوا في طريقهم إلى منطقة جويانيا الوسطى للعب مباراة في الكأس ضد فيلا نوفا ، وكانوا يسافرون بشكل منفصل إلى باقي الفريق لأنهم أثبت إصابتهم بـ Covid-19.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يتأخر أمام ألافيس 1-صفر في الدوري الإسباني

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة إيلتشي في الدوري الإسباني

كارثة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد برازيلي إثر تحطم طائرة

في سقوط طائرة.. الفيفا يعلق على وفاة 5 أفراد من نادي برازيلي

ترشيحاتنا

الأهلي يستعين بـ عماد متعب ممثلا له في رابطة أندية الدوري المصري

لمن يصوم الاثنين والخميس.. الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب ناسيا.. فيديو

قبل مباراة الغد .. رمضان صبحي يثير غضب الأهلاوية بشدة | شاهد

الأهلي يكبح جماح مفاوضات بيراميدز ويمدد عقود 4 لاعبين

ادرسوا القرارات أولا .. حارس الأهلي السابق يفتح النار على عودة الحراس الأجانب للدوري المصرى

وفاة امرأة مسنة في إنجلترا بعد أيام من تلقي لقاح ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها