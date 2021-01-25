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رياضة

الهلال يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري السعودي

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:49 م
جوميز
جوميز
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إسماعيل محمود
حقق فريق الهلال رقمًا قياسيًا في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" الدوري السعودي، بالهدف الذي أحرزه الفرنسي بافتيمبي جوميز في مرمى الفيصلي.

وتقام مباراة الهلال أمام نظيره الفيصلي في الوقت الحالي، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري السعودي، والنتيجة تشير لتقدم الهلال بهدف نظيف.

وبهدف الهلال، أصبح " الزعيم" أول فريق يصل للهدف رقم 700 في تاريخ بطولة دوري المحترفين السعودي، في إنجاز جديد يضاف للنادي الكبير.

يذكر أن هدف الهلال الوحيد أحرزه المهاجم الفرنسي جوميز في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.
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