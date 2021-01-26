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اقتصاد

المالية تستكمل صرف مرتبات الموظفين عن شهر يناير.. اليوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:19 ص
أجور ومرتبات
أجور ومرتبات
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محمد يحيي
تستكمل وزارة المالية؛ صباح اليوم الثلاثاء، عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات الخدمية والاقتصادية التابعة والخاضعة للموازنة العامة للدولة على مستوى الجمهورية، عن شهر يناير الجاري، لليوم الثالث على التوالي.

من المقرر بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية؛ أنه يتم صرف رواتب المجموعة الثالثة من الموظفين؛ والمحددة بواقع المحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة.
تشمل عمليات صرف الرواتب العاملين بوزارات وهيئات "التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية،المالية" والجهات التابعة والخاضعة لها بالإضافة لهيئات "الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات".

نجحت الوزارة خلال اليومين الماضيين في صرف رواتب ما يقرب من 48 وزارة وجهة تابعة ومستقلة بالحكومة من إجمالي 58 جهة.

وتسعى الحكومة  لتقليل الزحام على جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهدها البلاد حاليا، موضحا أنه سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسيق مع البنك المركزي المصري.
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