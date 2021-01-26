المالية تستكمل صرف مرتبات الموظفين عن شهر يناير.. اليوم

من المقرر بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية؛ أنه يتم صرف رواتب المجموعة الثالثة من الموظفين؛ والمحددة بواقع المحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة.



اقرأ أيضا:

غدا.. صرف رواتب يناير للعاملين فى 58 جهة حكومية



اقرأ أيضا:

نجحت الوزارة خلال اليومين الماضيين في صرف رواتب ما يقرب من 48 وزارة وجهة تابعة ومستقلة بالحكومة من إجمالي 58 جهة.



وتسعى الحكومة لتقليل الزحام على جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهدها البلاد حاليا، موضحا أنه سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسيق مع البنك المركزي المصري.

