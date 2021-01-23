ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا.. صرف رواتب يناير للعاملين فى 58 جهة حكومية

السبت 23/يناير/2021 - 07:59 م
أجور ومرتبات
أجور ومرتبات
Advertisements
محمد يحيي
تصرف وزارة المالية اعتبارا من غد الأحد ، رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة  عن يناير الجاري وذلك علي مدار 5 أيام تنتهي الأسبوع اللاحق له وتحديدا حتي الأحد التالي له.

وفقا لتقرير سبق لوزارة المالية ان اصدرته، فإنه من المقرر أن يصرف الموظفون بالحكومة رواتبهم علي مستوي 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة وهيئة خدمية  من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضا:

قال التقرير إن تلك الاجراءات تسعي لتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهها البلاد حاليا، موضحا أن سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسيق مع البنك المركزي المصري.

وأشار التقرير إلي أنه اعتبارا من غد الأحد سيتم صرف رواتب المجموعة الأولي والمقدرة بنحو 29 وزارة وجهة مستقلة وابعة تشمل كلا من وزارات " الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" و جهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات، بالاضافة لجهات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".

وأوضح التقرير أنه من المقرر صرف رواتب المجموعة الثانية يوم الإثنين التالي له و المحددة بـ19 وزارة و هيئة تابعة ومستقلة وتشمل وزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" و جهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة لهيئات " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز .المركزي للتنظيم والإدارة"

كما تقرر صرف رواتب المجموعة الثالثة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، و المحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة و تشمل وزارات
 التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري و الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية،المالية" والجهات التابعة و الخاضعة لها بالاضافة لهيئات " الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات".


كما سيتم صرف باقي وراتب الجهات الحكومية الأخري خلال يومي الأربعاء والأحد المقبلين. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه .. غدا

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.. غدا

مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس .. جدول الوزارات والهيئات

تبدأ من الشهر الجاري.. زيادة رواتب المعلمين والأطباء وأصحاب المعاشات في 2021

مواعيد صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة

بشرى للمدرسين .. صرف زيادة الرواتب خلال أيام.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خالد الجندي لـ نبيل الحلفاوي: لست جاهلًا يا قبطان

مصير امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر.. وموعد انتهاء الإجازة

نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

الـ VAR يلغى هدفا مبكرا أحرزه مصطفى محمد فى مرمى أسوان

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

للقطاع الخاص| مد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع القانون الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة

تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري