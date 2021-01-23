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اقتصاد

الذهب إلي أين.. ترقب حذر بعد ارتفاع 27%

السبت 23/يناير/2021 - 07:15 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
قال إيهاب واصف؛ نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية بالقاهرة؛ إن هناك حالة من الترقب الحذر تشهدها الأسواق الدولية بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن؛ مؤكدا أن المعدن الأصفر علي المستوي العالمي والمحلي يشهد استقرارا واضحا علي مدار الأسبوعين الماضي والجاري.

أضاف " واصف" في تصريحات لموقع "صدي البلد" أن البورصات العالمية من بينها الذهب تشهد استقرارا، موكدا انه حتي الآن لايمكن تحديد الاتجاهات الاقتصادية الدولية بسبب عدم وضوح الرؤية.

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اشار إلي أن الجميع يترقب ما اذا ستتجه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سياسات ضريبية جديدة او السير علي نفس نهج الرئيس السابق دونالد ترامب أم أن ادارة البيت الأبيض الجديدة ستغير سلوكياتها الاقتصادية مع دوائر الصراع الاقتصادي من بينها الصين، بالاضافة إلي اجراءات دعم الدولار لمواجهة حالة الركود التي خلفتها تداعيات وباء كورونا العالم

أوضح " واصف" أنه من المتوقع اتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي أبرزها حزمة التحفيز المالي المقدرة بـ 1.2 تريليون دولار  والتي كانت معلقة علي اجراء الانتخابات الأمريكية وتنصيب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا انه حتي الآن لا يمكن التوقع الاستمرار فيها ام لا.

قال " واصف" إن اسعار الذهب مع بداية العام الماضي وصلت لـ 632 جنيها للجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب ، مؤكدا انه مع نهاية العام المذكور وصل لـ 840 جنيها للجرام الواحد بمعدل زيادة تجاوز الـ 27% بفرق ارتفاع بلغ 208 جنيهات.

أوضح " واصف" أنه لا يمكن انكار ان الاقتصاد المصري قد تعافي رغم جائحة كورونا وهو ما ظهر في قوة العملة المحلية " الجنيه" في مواجهة الدولار اذ وصل لـ 15.65 جنيها كقيمة لسعر صرف الدولار بنهاية العام الماضي بعد ان كان قد تجاوز الـ16 جنيها.

وشهدت اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت استقرارا علي مدار اليومين الماضيين بدون اي تغيير؛ ليسجل المعدن الأصفر، حيث سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 927 جنيها، وعيار 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 811 جنيها منذ اليوم وحتي أمس.


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