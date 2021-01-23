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اقتصاد

استقرار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

السبت 23/يناير/2021 - 04:31 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر لليوم الثاني علي التوالي بدون أي تغيير منذ أمس الجمعة، وحتي ختام تعاملات اليوم السبت، لدي محلات الصاغة.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 927 جنيها. 

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وبلغ  أعلي سعر لجرام 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 811 جنيها منذ اليوم وحتي أمس.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 695 جنيها .

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 541 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيها و أوقية 28.83 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 926.9 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية
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