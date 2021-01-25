مرور فيصل يوزع الورود على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة.. صور

وزعت إدارة مرور فيصل، اليوم الإثنين، الورود والأعلام والشوكولاتة على المواطنين بمناسبة العيد الـ 69 للشرطة وذلك تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور.





قام بالتوزيع المقدم أحمد هاشم، والرائد رامي عطالله، والنقيب محمد صلاح، وبإشراف اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجرت عمليات التوزيع على المترددين على وحدة المرور وشهدت عمليات التوزيع فرحة من المواطنين، كما أطلقت عددا من السيدات الزغاريد وحرص البعض منهم على التقاط الصور التذكارية مع ضباط وأفراد المرور.



