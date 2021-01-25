مرور فيصل يوزع الورود على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة.. صور

وزعت إدارة مرور فيصل، اليوم الإثنين، الورود والأعلام والشوكولاتة على المواطنين بمناسبة العيد الـ 69 للشرطة وذلك تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور.
قام بالتوزيع المقدم أحمد هاشم، والرائد رامي عطالله، والنقيب محمد صلاح، وبإشراف اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجرت عمليات التوزيع على المترددين على وحدة المرور وشهدت عمليات التوزيع فرحة من المواطنين، كما أطلقت عددا من السيدات الزغاريد وحرص البعض منهم على التقاط الصور التذكارية مع ضباط وأفراد المرور.
ووجه المواطنون التهنئة لكل رجال الشرطة بعيدهم الـ 69 ، مؤكدين أن ذلك اليوم هو ذكرى انتصارات قوات الشرطة الباسلة في معركة الإسماعيلية عام 1952، حين تلاحمت قوات الشرطة مع الشعب لصد العدوان الغاشم على المدينة واحتفالا بشهداء خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر، ضاربين أروع الأمثلة مضحين بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية خفاقة في العالمين.