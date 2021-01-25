أستاذ اقتصاديات الصحة: 3 لقاحات تتم دراستها و«سينوفارم» تم اعتماده

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن عدد الكوادر الطبية والأطباء المتوقع تلقيحهم في مصر حوالي 500 ألف طبيب، وبعد ذلك تكون الأولوية لكبار السن، فوق 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، وهم ما يمثلون حوالي 21 مليون مواطن.





وأكد "عنان"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعاقدات المصرية لتوفير التطعيم تتم مع أكثر من جهة، وتطعيم "سينوفارم" تم اعتماده حاليًا من هيئة الدواء، وحاليًا في هيئة الشراء الموحد.





وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة، أنه تتم دراسة عدد من اللقاحات مثل "أسترازينيكا، وفايزر، ومديرنا"، مؤكدًا أن هيئة الشراء بدأت حاليًا التعاقد مع لقاح شركة أكسفورد وهو أسترازينيكا، ويوجد فرق بين التعاقد ووصول اللقاح.





وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس، الأحد، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث اطلعت على آلية تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.

ورافقت الوزيرة أول طبيب وأول ممرض مصري‏ يحصلان على جرعة لقاح فيروس كورونا، حيث استمعت إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهدت مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، وتقدمت الوزيرة لهما بالشكر ولكافة العاملين بمستشفى أبوخليفة للعزل الذين استطاعوا بمجهوداتهم التصدي لتلك الجائحة، مؤكدة أن كافة الأطقم الطبية كتبت تاريخًا جديدًا للطب في ظل مواجهة وباء عالمي.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة داخل المستشفى، أكدت الوزيرة فخرها بكافة العاملين بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، حيث كانت ثاني المستشفيات التي تستقبل حالات مصابي فيروس كورونا بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، لافتة إلى أن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة لتطوير لقاحات فيروس كورونا، مضيفة أنها شرفت بمشاركتها ضمن مجموعة من المواطنين في تلك التجارب أثناء إجرائها في مصر.

وأضافت الوزيرة أنه تم تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية وحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته، مشيرة إلى أنه جاري تسجيل ٣ لقاحات أخرى، بالإضافة إلى استكمال استقبال شحنات لقاح سينوفارم الصيني، مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية، حيث إنه تماشيًا مع كافة دول العالم، سيتم إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطباء بداية من المعالجين لمصابي فيروس كورونا وحتى كافة الأطباء تباعًا، وذلك من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ثم يليهم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن لقاح (سينوفارم) الصيني أثبت فاعلية فى التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن ١٨ عامًا، مؤكدة أنه في حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل سيتم إتاحتها.