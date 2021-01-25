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فن

محمد رمضان يحتفل بتصدر كليب "مصباح علاء الدين" التريند

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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شروق حمدى
احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر كليب "مصباح علاء الدين" تريند اليوتيوب فى 17 دولة عبر حسابه بموقع انستجرام. 

ونشر رمضان مقطع من فيديو كليب "مصباح علاء الدين يجمه بأبنته حنين معلقا :"الحمد لله كليب #مصباح_علاء_الدين تريند على يوتيوب في١٧ دولة".

حقق كليب مصباح علاء الدين للنجم محمد رمضان 2 مليون و 10 الاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور يوما على طرحه. 

واللافت في الكليب ان محمد رمضان احيا ذكرى عدد من النجوم الراحلين منهم عمر الشريف، محمود عبد العزيز، هادي الجيار واحمد زكي بوضع صورهم في غرفة نومه بالكليب تعبيرا منه بأنهم كانوا مثلا اعلى له في طفولته، اضافة الى صورة الزعيم عادل إمام.

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة. 

يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021. 

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي

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