محمد رمضان يحتفل بتصدر كليب "مصباح علاء الدين" التريند

حقق كليب مصباح علاء الدين للنجم محمد رمضان 2 مليون و 10 الاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور يوما على طرحه.

واللافت في الكليب ان محمد رمضان احيا ذكرى عدد من النجوم الراحلين منهم عمر الشريف، محمود عبد العزيز، هادي الجيار واحمد زكي بوضع صورهم في غرفة نومه بالكليب تعبيرا منه بأنهم كانوا مثلا اعلى له في طفولته، اضافة الى صورة الزعيم عادل إمام.





وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة.





يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021.



