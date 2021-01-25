سيرتفع خلال الفترات القادمة.. خبراء يتوقعون مصير الذهب.. حزم التحفيز الأمريكية وتداعيات كورونا أسباب للاحتفاظ بالمعدن الأصفر

الذهب يرتفع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا طفيفا بنهاية تعاملات اليوم لم يجاوز حاجز الـ 4 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب، في الوقت الذي يشهد فيه السعر العالمي استقرارا نسبيا مع تنصيب جو بايدن، رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية.

خبراء الاقتصاد والأعمال؛ أكدوا أن الأسواق الدولية تشهد حالة من الترقب لمحاولة إدارة الرئيس الجديدة تثبيت أرجاء حكمه الجديد خصوصا وأن عددا من الملفات الاقتصادية مازالت معلقة ولم يتم حسمها، خصوصا حزمة تحفيز الاقتصاد الأمريكي نفسه بقيمة تقترب من تريليوني دولار.





قال رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت؛ إنه من المتوقع صعود المعدن الأصفر في الفترات القادمة رغم ضبابية رؤية إدارة جو بايدن وعدم استقرار الدولار خصوصا بعد عدم حسم حزمة تحفيز الاقتصاد الأمريكي بـ1.9 تريليون دولار لتحقيق السيولة بالأسواق، مؤكدا أن ذلك يعني تسجيل السعر العالمي للذهب نحو 1900 دولار للأوقية في النصف الثاني من العام الحالي.





أرجع " حامد" ذلك إلي أن الذهب يستمد قوته من عوائد التحفيز وعدم السيطرة على كوفيد-19 ما يدفع المواطنين والمستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن فضلا عن تذبذب البيانات الاقتصادية وعدم استدامتها فما زالت البطالة والتضخم مرتفعان، مشيرًا الى ان العودة لأسعار الذهب السابقة هو أمر مستحيل حدوثه .





وقال " حامد" إنه برغم جائحة كورونا العالمية؛ فإن الدولار يعد المحرك للاونصة فكلما صعد نجد الذهب قرب الـ 1800 دولار ، مشيرا إلي أن الذهب استطاع أن يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر الماضي، إذ ان تراجع الذهب في الفترات السابقة نظرا لارتفاع العوائد الاسمية بسبب اعانات البطالة التي اقرها البنك المركزي الأوربي وطرح سندات دولار من جانب الاحتياطي الفيدرالي بنسبة تجاوزت 1% وهو ما اثر علي الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الجائحة.





وعلي نفس السياق قال إيهاب واصف؛ نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية بالقاهرة؛ إن البورصات العالمية من بينها الذهب تشهد استقرارا، مؤكدا أنه حتي الآن لا يمكن تحديد الاتجاهات الاقتصادية الدولية بسبب عدم وضوح الرؤية؛ نظرا لانتظار الجميع القرارات المقرر اتخاذها من جانب إدارة " بايدن" سواء باستمرار الحروب الاقتصادية مع آسيا أو بدء صفحة جديدة لكسر جمود الركود الاقتصادي الذي خلفه وباء كورونا.





أضاف " واصف" أنه لا يمكن التوقع ما اذا كان الذهب سيرتفع أم سينخفض خلال الفترات القادمة، لكن في الاغلب الأعم سيتأثر المعدن الأصفر والبورصات الدولية الأخري بسبب عدم حسم القرارات داخل دوائر صناعة القرار في البيت الأبيض.





أوضح " واصف" أن وضع الاقتصاد المصري حاليا يعد الأفضل خصوصا وان الحكومة قامت باجراءات لاستباق الأزمة وهو ما ظهر بصورة كبيرة في الاقتصاد القومي حتي وان كان هناك تأثرا ولكنه محدود.









وارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بمتوسط 3 جنيهات مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس لدي محلات الصاغة، حيث سجل .سعر الجرام الواحد من عيار 18 وهو العيار الأوسط في أعيرة الذهب نحو 698 جنيها م وكذلك عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 814 جنيها .





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 930 جنيها و عيار 14 الأدني قيمة وفئة في سوق الذهب نحو 543 جنيها؛ فيما بلغ سعر الجنيه الذهب إلي 6512 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.932 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 930.3 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.