بدوي علام: مصروفات 70% من المدارس الخاصة أقل من 6 آلاف جنيه

أكد المستشار بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بمصر، أن هناك نوعين من المدارس بعضها دولية وأخرى خاصة، قائلة إن "70% من المدارس الخاصة مصاريفها أقل من 6 آلاف جنيه وتعاني بسبب أزمات كورونا، ومديونة بمصاريف كثيرة، وعليها تأمينات وضرائب، ومواردها محدودة".





وأضاف المستشار بدوى علام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك 30% أخرى من المدارس تقوم على علاقة تعاقدية بين ولى الأمر والمدرسة.





وتابع بدوي علام "لو ولى الأمر مش قادر يدفع المصروفات يتوجه للمدرسة وستؤجل المصروفات والعلاقة تعاقدية ومن الممكن تأجيل الأقساط".





وأوضح المستشار بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بمصر، أن المدارس الخاصة قد تؤجل المصروفات على أقساط وليس إلغائها، قائلا: "لو محفظناش على المدارس الخاصة مش هتقدر تكمل، وعندنا 3.5 مليون طالب حال استمرار المعاناة وعدم القدرة سيتم تحويل الطلاب للمدارس العامة وفى حلول كتير عشان المدارس تكمل".



