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بإجمالي 6.3 مليار جنيه.. البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة تسوية ديون المزارعين

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:48 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم تطبيق الإعفاء النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر.

وتابع فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "مبادرة البنك الزراعي تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه".

ونوه إلى أنه تتم إعادة هيكلة للبنك الزراعى المصرى لزيادة الودائع وتطبيق مفهوم الشمول المالى مع زيادة عدد العملاء إلى 10 ملايين عميل، وحل مشاكل المتعثرين بأنظمة سداد بحسب قدرة كل عميل.

وأشار إلى أنه سيتم حذف المزارعين المتعثرين من القوائم السوداء من البنك المركزي.
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