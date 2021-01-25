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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطالب شركات الأدوية المنتجة للقاحات كورونا بالشفافية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:04 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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على صالح
طالب الاتحاد الأوروبي شركات الأدوية التي تنتج لقاحات ضد  فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على أراضيها، بتقديم معلومات كاملة فيما يتعلق بتصدير اللقاحات إلى البلدان الثالثة، وينوي إلزام الشركات المصنعة بإخطار الكتلة مسبقًا بشأن خططها لتصدير اللقاحات، وفقا لما أعلنته، اليوم الاثنين، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس.

وقالت كيرياكيدس، في بيان صحفي، "نريد توضيح المعاملات والشفافية الكاملة فيما يتعلق بتصدير اللقاحات من الاتحاد الأوروبي" .

وأضافت "في المستقبل، سيتعين على جميع الشركات التي تنتج لقاحات ضد كوفيد 19 في الاتحاد الأوروبي تقديم إخطار مبكر عندما تريد تصدير اللقاحات إلى دول ثالثة". 

وقال كيرياكيدس إن "إيصال المساعدات الإنسانية لن يتأثر بالطبع بهذا".

وأضاف المفوض أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق مواطنيه.

وقال كيرياكيدس "سيتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء مطلوب لحماية مواطنيه وحقوقهم".

يوم الجمعة، قال كيرياكيدس إن "شركة الأدوية البريطانية استرازينكا وأعلنت عن تأخيرات في تسليم اللقاحات ضد كوفيد 19 إلى الاتحاد الأوروبي. 

وأبرمت الكتلة اتفاقية مع شركة استرازينكا للحصول على 400 مليون جرعة من لقاحها، والذي تم تطويره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد. 

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت كيركيادس شركة أسترازينكا بتسليم جميع الجرعات المدفوعة مسبقًا ضد فيروس كورونا وتقديم تقرير عن أنشطتها.
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