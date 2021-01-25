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أخبار العالم

منعني من الظهور وقول الحقيقة.. فاوتشي يفضح كوارث إدارة ترامب لأزمة كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
بعد رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن البيت الأبيض، كشف الدكتور أنتوني فاوتشي مزيدًا من التفاصيل حول ما كان عليه العمل مع الرئيس السابق وإدارته.

وبحسب "نيوزويك" الأمريكية، وصف مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي كان يظهر بشكل روتيني مع ترامب خلال استجابة الحكومة الفيدرالية لوباء فيروس كورونا، الشعور بـ "التحرر" تحت قيادة الرئيس جو بايدن.

في العديد من المقابلات والإيجازات الصحفية منذ تنصيب بايدن في 20 يناير، أشار فاوتشي إلى النغمات المختلفة التي اتخذتها الإدارتان والضغط الذي تلقاه من ترامب لرسم صورة أفضل للوباء أمام الجمهور.

خلال المؤتمر الصحفي الأول لبايدن في البيت الأبيض في 21 يناير، قال فاوتشي للصحفيين إنه في ظل حكم ترامب:"لم تشعر أنه يمكنك قول شيء ما ولن يكون هناك أي تداعيات عليه".

وقال:"من الواضح أنني لا أريد أن أعود إلى الماضي، لكن كان من الواضح جدًا أن هناك أشياء قيلت، سواء كانت تتعلق بأشياء مثل هيدروكسي كلوروكوين وأشياء أخرى من هذا القبيل، كان ذلك حقًا غير مريح لأنها لم تكن مبنية على حقائق علمية. أستطيع ان أقول لكم، لا يسعدني على الاطلاق ان اكون في موقف تناقض مع الرئيس".

وأضاف أن ترك العلم يتحدث عن نفسه في ظل الإدارة الجديدة كان "نوعًا من الشعور بالتحرر".

سلط فاوتشي الضوء على الاختلافات بين الرئيسين، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة لها "نبرة مختلفة، في الواقع تختلف بشكل لافت للنظر" عن رئيسه السابق.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت يوم الأحد، قال فاوتشي إن ترامب حثه على أن يكون أكثر تفاؤلًا حتى مع تفاقم أزمة كوفيد -19.

وأضاف: "سأحاول التعبير عن خطورة الموقف، وكان رد الرئيس يميل دائمًا نحو، حسنًا، ليس الأمر بهذا السوء، أليس كذلك؟"، وقال فاوتشي للصحيفة عن متى بدأ الخلاف بينه وبين ترامب، وقال: "أود أن أقول: نعم، هذا سيء. لقد كانت استجابة انعكاسية تقريبًا، تحاول إقناعك بتقليلها، أريدك أن تصغر الأمر...".

وواصل قائلًا: "كانت هناك عدة مرات وكنت سأدلي ببيان كان وجهة نظر متشائمة حول الاتجاه الذي نسير فيه، وكان الرئيس يتصل بي ويقول:'مرحبًا، لماذا لست أكثر إيجابية؟ عليك أن تتخذ موقفا إيجابيا. لماذا أنت سلبي جدا؟ كن أكثر إيجابية".

وكشف فاوتشي أيضا عن أنه منع من الظهور على الشاشات في ظل إدارة ترامب. وقال: "لم تعجبهم الطريقة التي أتعامل بها مع الأشياء، ولم يرغبوا في أن أوصلها". 

وصف فاوتشي ترامب بأنه "شخص لديه كاريزما" وقال إنه "يتوافق معه بشكل جيد للغاية". لكن تصويباته للتحريف العلمي لترامب أدت إلى حدوث خلاف.

وأكد فاوتشي أنه إذا كانت هناك في وقت ترامب قيادة موحدة لمواجهة الفيروس بشكل أكثر اتساقا في جميع الولايات لكانت أعداد الإصابات والوفيات أقل بكثير.
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