طريقة عمل فطير مغربي

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر مغربية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها.
مقادير فطير مغربي
للعجينة
5 جرامات بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة سكر ملح
1 ملعقة صغيرة زبدة مذابة
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي
ماء بارد للعجن
الحشو
شعرية صيني منقوعة
20 دقيقة في ماء مغلي ومصفاه
نصف كيلو لحمة مفرومة
2 جزر مبشور
1 كوب زيتون أخضر شرائح
2 ملعقة بقدونس
2 بصلة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة هريسة شطة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح نصف ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة توابل لحم
نصف كوب زبدة
1 كوب زبدة مذابة للفرد
طريقة تحضير فطير مغربي
للحشوة
* يضاف اللحم والجزر والهريسة والتوابل.
* يضاف الزيتون ثم البقدونس وترفع من على النار.
* تضاف الشعرية ويقلب المحتوى جيدًا.
للعجينة
* تخفق مقادير العجين ثم يضاف الماء تدريجيًا مع الاستمرار في الحفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجينة.
* تترك العجينة لترتاح ثم تقسم العجينة لكرات ثم تترك لترتاح مرة أخرى.
* تفرد كل كرة على سطح مدهون بالزبدة ثم تحشى بالحشوة وتغلق عليها.
* يسوى الفطير بالفرن ويقدم.