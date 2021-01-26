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مرأة

طريقة عمل فطير مغربي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:17 ص
فطير مغربي
فطير مغربي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر مغربية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها.
 
مقادير فطير مغربي

للعجينة
5 جرامات بيكنج بودر 
1 ملعقة صغيرة سكر ملح 
1 ملعقة صغيرة زبدة مذابة 
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي 
ماء بارد للعجن
الحشو
شعرية صيني  منقوعة 
20 دقيقة في ماء مغلي ومصفاه
نصف كيلو لحمة مفرومة 
2 جزر  مبشور
1 كوب زيتون أخضر  شرائح
2 ملعقة بقدونس 
2 بصلة مفرومة ناعم 
2 فص ثوم مفروم ناعم 
2 ملعقة كبيرة هريسة شطة 
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
ملح نصف ملعقة صغيرة بابريكا 
1 ملعقة صغيرة توابل لحم 
نصف كوب زبدة 
1 كوب زبدة مذابة  للفرد

طريقة تحضير فطير مغربي

للحشوة

* يضاف اللحم والجزر والهريسة والتوابل.

* يضاف الزيتون ثم البقدونس وترفع من على النار.

* تضاف الشعرية ويقلب المحتوى جيدًا.

للعجينة

* تخفق مقادير العجين ثم يضاف الماء تدريجيًا مع الاستمرار في الحفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجينة.

* تترك العجينة لترتاح ثم تقسم العجينة لكرات ثم تترك لترتاح مرة أخرى.

* تفرد كل كرة على سطح مدهون بالزبدة ثم تحشى بالحشوة وتغلق عليها.

* يسوى الفطير بالفرن ويقدم.
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