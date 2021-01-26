طريقة عمل فطير مغربي

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر مغربية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها.

مقادير فطير مغربي





للعجينة

5 جرامات بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة سكر ملح

1 ملعقة صغيرة زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

ماء بارد للعجن

الحشو

شعرية صيني منقوعة

20 دقيقة في ماء مغلي ومصفاه

نصف كيلو لحمة مفرومة

2 جزر مبشور

1 كوب زيتون أخضر شرائح

2 ملعقة بقدونس

2 بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة هريسة شطة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح نصف ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة توابل لحم

نصف كوب زبدة

1 كوب زبدة مذابة للفرد





طريقة تحضير فطير مغربي





للحشوة





* يضاف اللحم والجزر والهريسة والتوابل.





* يضاف الزيتون ثم البقدونس وترفع من على النار.





* تضاف الشعرية ويقلب المحتوى جيدًا.





للعجينة





* تخفق مقادير العجين ثم يضاف الماء تدريجيًا مع الاستمرار في الحفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجينة.





* تترك العجينة لترتاح ثم تقسم العجينة لكرات ثم تترك لترتاح مرة أخرى.





* تفرد كل كرة على سطح مدهون بالزبدة ثم تحشى بالحشوة وتغلق عليها.



