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متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد بدء العمل في الحي الحكومي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:28 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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حمزة شعيب
أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحى الحكومي تجاوزت نسبة تنفيذه الـ90% وخلال 4 أو 5 أشهر، سيكون الموظفين داخل العاصمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي": "العاصمة كانت حلم ولم يكن المواطن يتخيل تنفيذها والتى أصبحت حالية عامرة بالمشاريع المختلفة".

وأردف:" العاصمة تتكون من ثلاثة مراحل بدأت المرحلة الأولى منهم في عام 2017 وخلال عامين أو ثلاثة على الأكثر سيتم الانتهاء منها بالكامل "..

ونوه إلى أن المشروع رفع من قيمة الأرض بالمنطقة حتى وصل السعر ببعض الأماكن إلى 50 ألف جنيه للمتر، مضيفا: "عملنا قيمة لأرض مكنش ليها سعر، وبنبيع المتر في بعض الأماكن بـ50 الف جنيه وفى الأخر بيضخ في الاقتصاد المصري"، فبنحاول ونجتهد في بناء مجتمع عمراني يليق بالمواطن المصري".
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