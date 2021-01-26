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عماد الدين أديب: ثورة 30 يونيو الأهم في تاريخ مصر.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:09 ص
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
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محمد القاضي
قال الإعلامي والكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، إن هناك 33 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو 2013.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ثورة 30 يونيو 2013 هي أهم ثورة في تاريخ مصر، معقبا: «30 مليون خرجوا ليقولوا لا لجماعة خالفت وعودها وخالفت الدستور».

وأشار إلي أن البعض قام بسرقة حركة ثورة يناير النبيلة واخطتفها وقام البعض بالابتزاز بمحاولة المتاجرة بما حدث في الثورة وفي رد فعل الشعب المصري في 30 يونيه 2013 علي محاولة اختطاف الثورة لصالح تيار بعينه وحده دون سواه.

وأوضح الإعلامي والكاتب الصحفي، أن الجانب المشرق لثورة يناير هو أن الشعب المصري إذا شعر بأن لديه حقوق مطلبية فإنه قادر علي أن يخرج وأن يقول لا، متابعا: «هذا أمر حيوي وأساسي ويجب ألا نمنعه أو نقيده، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار المؤسسات السياسية».

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