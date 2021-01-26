تعليق مدرب ألمانيا بعد توديعه بطولة العالم لكرة اليد

يشعر ألفريد جيسلاسون مدرب منتخب ألمانيا بالإحباط بعد تعادل فريقه مع بولندا 23-23 في الجولة الأخيرة للدور الرئيسي للمجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.





وقال جيسلاسون في المؤتمر الصحفي للقاء: "في البداية أنا غير سعيد بالتعادل اليوم والنتيحة لا تعبر عن سير اللقاء لمن شاهد المباراة".

وأضاف: "لقد أضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كانت لدينا بعض الأخطاء الفنية وتحسنا كثيرا في الشوط الثاني وفي آخر 20 ثانية حاولنا الفوز باللقاء لكن مازالنا نتعمل أمور جديدة".





وأتم: "بالطبع أشعر بالرضا عن أداء الفريق في هذه البطولة ولقد قدمنا مستوى جيد ونتطلع للأفضل في الفترة المقبلة".





بينما قال بول دروكس لاعب ألمانيا: "نشعر بالإحباط من نتيجة اليوم فكنا نريد الفوز باللقاء، وأعتقد أن بولندا كانت محظوظة كثيرا اليوم في المباراة".

وأتم: "قدمنا أداء جيد خاصة في الشوط الثاني لكن أمامنا الكثير لنقدمه، وأعتقد أن لدينا لاعبين صغار وجدد مازالوا يكتسبون الخبرات وسنقدم الأفضل في الفترة المقبلة".





بينما قال باتريك رومبيل مدرب بولندا: "كما تحدثت من قبل أن فخور بأداء اللاعبين وبفريقي، ولقد لعبنا اليوم بشكل جيد ونفذنا خطتنا بشكل رائع في الشوط الأول بنسبة 90 %".





وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا الدفاع بشكل قوي وهاجمنا جيدا خلال أول 30 دقيقة، لكن لقد واجهنا منتخبا قويا مثل ألمانيا لذلك كانت المباراة صعبة وحدث التعادل في النهاية".





وأتم: "أنا سعيد بما قدمناه في هذه البطولة وأتطلع للعمل مع هذا الفريق وتقديم أداء أفضل في بطولة العالم المقبلة في بولندا".

بينما قال بيوتر شرابكويسكي لاعب بولندا: "لقد كانت مباراة كبيرة وصعبة وقد نجحنا في تسجيل 23 هدفا لكن أخطائنا في الشوط الثاني كانت سبب التعادل".





وأضاف: "لا نشعر بالرضا عن التعادل في هذا اللقاء لكننا مازلنا فريقا شابا ولدينا مستقبل جيد".





وأتم: "نتمنى تقديم أداء أفضل في كرة اليد بالمباريات والبطولات المقبلة، وفي النهاية نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في ربع النهائي".